Москва, 14 декабря, 2024, 16:38 — ИА Регнум. «Единой России» необходимо работать со здоровыми политическими силами на Западе, которые готовы к диалогу. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев 14 декабря на XXII съезде ЕР в Национальном центре «Россия».

Сергей Бобылев/ РИА Новости Дмитрий Медведев

«В условиях серьёзного кризиса западной политической модели к диалогу с нашей партией снова готовы и здоровые политические силы на Западе <…> Естественно, и по этому направлению тоже нужно работать», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что на Западе есть те, кто трезво оценивает, к каким последствиям ведёт сегодняшняя политика США и Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что у России есть много друзей на Западе. Они соглашаются с позицией Москвы. При этом в западных странах власти пытаются мешать людям думать, навязывая им стереотипы.

Путин также отметил, что у России есть союзники даже в недружественных странах. Число её сторонников растёт, особенно по вопросу о традиционных ценностях, так как они едины для разных людей.