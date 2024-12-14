Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Федеральная полиция Бразилии арестовала экс-министра обороны страны Уолтера Брага Нетту по обвинению в заговоре с целью срыва инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил портал G1.

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По данным издания, Нетту арестовали в Рио-де-Жанейро, экс-министр будет находиться под стражей вооружённых сил страны.

Отмечается, что он является генералом в отставке, с 2019 по 2022 годы входил в администрацию бывшего на тот момент президентом Бразилии Жаира Болсонару и баллотировался на пост вице-президента во время его кампании в 2022 году.

Нетту, наряду с Болсонару и рядом офицеров, обвиняется в том, что был одним из главных организаторов попытки государственного переворота с целью предотвратить инаугурацию Лулы да Силвы 1 января 2023 года. Заговорщики планировали убийство главы государства, а также вице-президента Жералду Алкмина и судьи Федерального верховного суда Алешандри ди Морайса.

Сам Нетту не давал никаких комментариев прессе, но известно, что ранее он отрицал все обвинения.

Как передавало ИА Регнум 5 июля, Жаиру Болсонару предъявили обвинения во ввозе незадекларированных украшений, подаренных властями Саудовской Аравии. Также ему вменили присвоение государственного имущества, преступный сговор и отмывание денег. При этом Болсонару заявил, что узнал о существовании украшений только через 14 месяцев после их ввоза в страну.