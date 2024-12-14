Москва, 14 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В составе России могут появиться новые регионы. Об этом 14 декабря заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на съезде этой политической силы, который проходит в Национальном центре «Россия».

Софья Сандурская/ТАСС Дмитрий Медведев

«Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны ещё появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно», — сказал он.

По словам Медведева, сейчас противники России делают всё возможное, чтобы пламя украинского конфликта разгорелось ещё сильнее, однако российское общество на этом фоне сплотилось, стремясь дать агрессору отпор.

Политик также назвал уходящий 2024 год годом трудных испытаний, при этом западные страны продолжают накачку киевского режима деньгами и вооружениями, а удары западным оружием по территории РФ продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Guardian 4 декабря назвала ноябрь худшим месяцем для украинских формирований с сентября 2022 года, потому что за это время киевский режим потерял территорию размером с Нью-Йорк. Отмечалось, что большая часть освобождённых территорий приходится на Донецкую Народную Республику.

Перед этим из сводок Минобороны стало известно, что Вооружённые силы России освободили 88 населённых пунктов в ДНР и Луганской Народной Республике, а также в Курской, Запорожской и Харьковской областях. Войска группировок ВС РФ «Центр» и «Юг» освободили в ДНР 37 и 16 населённых пунктов соответственно, группировка «Север» — 14 населённых пунктов в приграничных районах Курской области. Группировкой войск «Восток» было освобождено 12 населённых пунктов в ДНР и один в Запорожской области, а группировкой «Запад» — восемь населённых пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Президент России Владимир Путин 29 сентября 2022 года подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, на которых жители этих регионов подавляющим большинством высказались за воссоединение с РФ. При этом Донецкая и Луганская Народные Республики были признаны Россией в конце февраля 2022 года.

На следующий день, 30 сентября 2022 года, президент РФ подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении этих регионов в состав России.