Москва, 14 декабря, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 14 декабря поручил парламентариям безотлагательно включиться в работу по запуску региональных программ, аналогичных «Времени героев».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Политик попросил участников съезда «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», уделять данным проектам приоритетное внимание.

«Только что наш президент Владимир Путин поставил перед партией новые и крайне важные задачи: они касаются обеспечения стабильного развития нашей страны на годы вперед, укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции, нашей грядущей победы», — отметил Медведев.

Председатель партии выразил уверенность, что все задачи будут выполнены, ведь «Единая Россия» является правящей партией большинства.

Как сообщало ИА Регнум, на съезде Путин призвал членов партии «Единая Россия» активно включаться в работу по расширению программы «Время героев» и вовлекать в партийные проекты участников спецоперации. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать талантливых, целеустремленных людей, становясь для них центром притяжения. Такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену, отметил президент.

Глава государства также отметил, что в программе «Время героев» хотят принимать участие десятки тысяч бойцов специальной военной операции.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.