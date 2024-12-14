Москва, 14 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Противостояние с противниками России в настоящее время идёт не только на фронте, оно затрагивает разные сферы жизни. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII съезде ЕР в Национальном центре «Россия».

Софья Сандурская/ТАСС

«Глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», — отметил он.

Путин добавил, что противники России веками стремились расшатать её единство и сейчас снова делают это по тому же сценарию, пытаясь разобщить общество на национальной или религиозной почве. Государство будет жёстко пресекать такие попытки, а также даст ответ на любые угрозы и вызовы.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе выступления также призвал представителей властей каждый шаг сверять с мнением людей. Человек и благополучие семей находятся в центре планов государства.

12 декабря президент отметил единство и твёрдую волю к победе, заложенные в национальном характере россиян. Он подчеркнул, что миллионы жителей страны стремятся внести вклад в общее дело. Эта черта передаётся из поколения в поколение, так будет и дальше.