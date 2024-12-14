Москва, 14 декабря, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Россия нуждается в ветеранах специальной военной операции. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

Антон Вергун/РИА Новости

Глава государства отметил, что сейчас формируется второй поток программы «Время героев», при этом продолжается обучение первого.

Путин подчеркнул, что участникам, не дожидаясь вручения диплома, уже предлагают и доверяют высокие посты и большие задачи.

«Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, да и страна в этом нуждается. Неслучайно, что и на выборах разного рода по всей стране в этом году получили поддержку избирателей уже больше трёхсот наших боевых товарищей — ветеранов специальной военной операции», — сказал он.

Президент обратил внимание на то, что люди доверяют таким кандидатам, рассчитывают на их принципиальность, честность, профессионализм.

Путин добавил, что в этом состоит запрос общества. По его словам, смысл этого запроса — в повышении требований к качеству и результативности работы всех уровней власти.

«Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен: не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его. Но, конечно, хочу и к ним обратиться: для того, чтобы работать на таком уровне, нужно иметь соответствующую компетенцию, нужно двигаться, развиваться, не стоять на месте», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин 28 ноября заявил, что российские бойцы в зоне спецоперации воюют за будущее Родины. Глава государства отметил, что на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей стратегическое поражение.

Программу «Время героев» запустили 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы начали обучение. Её реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ. Программа призвана готовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

14 ноября состоялась заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о формировании второго потока обучения, уже поступило более 10 тыс. заявок. Приём продлится до 15 января 2025 года.

11 декабря участника программы «Время героев» Кирилла Лосунчукова назначили замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В мае он стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев».