Москва, 14 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам посещения на съезде партии стенда Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) поручил проработать изменение правового регулирования поддержки отечественных производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Также он призвал пригласить к обсуждению Минпромторг, Минобороны и профильные комитеты парламента.

«Сейчас никаких требований по использованию российских компонентов в беспилотниках, закупаемых как по линии Министерства обороны, так и по линии фондов нет. Поэтому предлагаю на площадке партии проработать этот вопрос», — отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Как передавало ИА Регнум, в России разработали систему «Калинка», которая позволяет вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink. Пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить морской дрон, настигнуть его и поразить при помощи пулемёта.

«Калинка» устанавливается на гидроциклы, катера, вертолёты. Пеленгатор может использоваться и для вычисления стационарных узлов связи Starlink «на земле» в зоне СВО.