Москва, 14 декабря, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Российским властям необходимо каждый свой шаг сверять с мнением людей. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

Глава государства подчеркнул, что именно человек, а также благополучие и достаток российских семей стоят в центре планов властей РФ.

«Это значит, что буквально каждый шаг сверять с мнением людей, с тем, что они думают о принимаемых законах и управленческих решениях, как оценивают эффективность уже введенных и новых социальных мер поддержки, скорость, качество работ буквально по каждому объекту — будь то детский сад или вузовский кампус, спортплощадка во дворе или автомагистраль, многоквартирный дом или памятник культуры», — сказал он.

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