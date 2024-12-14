Москва, 14 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В программе «Время героев» хотят принимать участие десятки тысяч бойцов специальной военной операции. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

Виталий Невар/РИА Новости

«Что касается программы «Время героев», то здесь мы сознательно ушли от лишних формальных ограничений — подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции — и командир, и рядовой. Желающих — вы знаете об этом — десятки тысяч», — сказал он.

Глава государства уточнил, что в данный момент идёт формирование второго потока программы и продолжается обучение первого, однако его участникам предлагают и доверяют высокие посты и большие задачи в гражданской жизни, не дожидаясь вручения им диплома.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря участника программы «Время героев» Кирилла Лосунчукова назначили замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В мае он стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев».

Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитана 2-го ранга Николая Королёва 3 декабря назначили на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Участник программы «Время героев» капитан Павел Якушев 2 декабря стал советником заместителя генерального директора «Росатома». В госкорпорации он будет заниматься патриотическим воспитанием персонала.