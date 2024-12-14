Москва, 14 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Многие депутаты Госдумы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разный уровней пошли добровольцами участвовать в специальной военной операции, что является мужественным шагом. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII съезде ЕР в Национальном центре «Россия».

Софья Сандурская/ТАСС

«Руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения. Спасибо вам», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Хубезов ушёл с поста главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться на фронт. Он объяснил это тем, что постоянно отсутствует на рабочем месте, так как посещает зону спецоперации, потому что считает самым важным защиту России на поле боя.

Также добровольцем в зону спецоперации ушёл депутат ГД Олег Колесников («Единая Россия»). В советское время он служил в Польше, был командиром самоходного артиллерийского орудия.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») тоже решил уйти на фронт. Он отметил, что долгое время служил в подразделениях ОМОН и СОБР, поэтому посчитал нужным вернуться к сослуживцам.