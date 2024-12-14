Москва, 14 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Россия будет жёстко пресекать попытки расшатать единство страны. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жестко пресекать такие провокации», — отметил глава государства на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

По его словам, страна ответил на любые угрозы и вызовы, даст отпор «по всему фронту». Президент добавил, что он проходит уже не только по линии боевого соприкосновения. Глобальное противостояние затрагивает все стороны жизни россиян, в числе которых экономика, образование, культура и другие, отметил Путин.

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