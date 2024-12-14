Москва, 14 декабря, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил расширить проект «Время героев», запустив аналогичные программы в регионах.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе», — отметил он , выступая на XXII съезде ЕР в Национальном центре «Россия».

Глава государства призвал членов партии «Единая Россия» активно включаться в эту работу и шире вовлекать в партийные проекты участников спецоперации. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать талантливых, целеустремленных людей, становясь для них центром притяжения. такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену, отметил президент.

Он также добавил, что по результатам единого дня голосования-2024 более 300 ветеранов спецоперации при поддержке партии стали депутатами различного уровня.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства также отметил, что в программе «Время героев» хотят принимать участие десятки тысяч бойцов специальной военной операции. В данный момент идёт формирование второго потока программы и продолжается обучение первого, однако его участникам предлагают и доверяют высокие посты и большие задачи в гражданской жизни, не дожидаясь вручения им диплома, напомнил Путин.

10 декабря врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила о создании региональной программы «Время героев». По её словам, региональное направление будет разработано и реализовано. Набор планируется запустить с января после проработки ключевых моментов. Заявки будут приниматься в онлайн-формате.