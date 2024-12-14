Москва, 14 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не признаёт Майю Санду законным президентом страны. Её слова в субботу, 14 декабря, приводит ТАСС.

Panoramic/Global Look Press Майя Санду

«Она нелегитимный президент. За неё народ, который находится в Молдове, не проголосовал, не поддержал <…>. Мы её не признаём», — сказала Гуцул на полях мероприятия в Москве по случаю 30-летия со дня принятия парламентом Молдавии закона об особом правовом статусе Гагаузии.

Глава Гагаузии отметила, что Санду обеспечила себе минимальный процент за счёт голосования в Америке, Канаде, Италии, где были все условия для выборов, тогда как в России было только два избирательных участка.

«Она лишила нашу диаспору права голосовать», — подчеркнула Гуцул.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября ЦИК Молдавии заявил о победе Санду на выборах президента. Во втором туре она набрала 55,33% голосов. По данным ЦИК, у её единственного оппонента бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67%. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях в пользу Санду за пределами Молдавии. Также он отметил, что Санду сама посадила себя в президентское кресло. По его словам, все патриотично настроенные молдаване не признают итоги выборов и полны решимости юридически оспаривать итоги позорной для страны кампании.

5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.