Москва, 14 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Телеграмму главы государства 14 декабря зачитали на церемонии прощания с актрисой.

Владимир Песня/РИА Новости Раиса Максимова

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Народная актриса России Раиса Максимова посвятила себя беззаветному служению искусству, за годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей», — отметил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что добрая память о народной артистке РСФСР навсегда останется в сердцах близких, друзей и всех поклонников её таланта.

Как сообщало ИА Регнум, Раиса Максимова скончалась 11 декабря в Москве на 95-м году жизни. Невестка актрисы Елена Шойко позднее рассказала, что народная артистка РСФСР участвовала в спектаклях всего за три недели до смерти.

Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове и в 1946 году окончила Саратовское театральное училище и играла на сцене Саратовского ТЮЗа. Затем Максимова переехала Москву, где в 1956 году окончила Школу-студию МХАТ (курс П. Массальского) и её приняли в труппу театра.

Актриса запомнилась по роли Феи в спектакле «Синяя птица», ролям Наташи и Насти в спектакле «На дне» и др. В 1987 году её приняли в труппу МХТ им. Чехова. В кино в первый раз роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот» в 1958 году. Также Максимова запомнилась по ролям в фильмах «Вдовы» С. Микаэляна, «Послушай, не идет ли дождь?» А. Кордона и другим.

В 1969 году Максимову удостоили почётного звания заслуженной артистки РСФСР. С 1990 года носила звание народной артистки РСФСР.