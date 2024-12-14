Москва, 14 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Армия, флот, оборонно-промышленный комплекс и волонтёры трудятся круглосуточно, приближая победу России. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Я хочу это подчеркнуть — все парламентские партии страны консолидированно поддерживают всё то, что направлено на защиту людей в Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердых гарантий безопасности Отечества на десятилетия вперёд», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что «Единая Россия» как лидер работает именно там, где решается судьба страны, действует вместе с армией, флотом, сотрудниками предприятий оборонно-промышленного комплекса и волонтёрами.

Президент подчеркнул, что партия помогает доставлять тысячи тонн гуманитарной помощи, продукты, лекарства, различные бытовые предметы, экипировку и снаряжение, её представители приближают победу с помощью конкретных действий и личного участия, а многие её депутаты вступили в ряды Вооружённых сил РФ и отправились на линию боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Путин заявил, что Россию никому не удастся покорить или сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.

Также глава государства отметил, что единство и твёрдая воля к победе заложены у россиян в национальном характере. Путин отметил, что, с какими бы тяжёлыми испытаниями ни приходилось сталкиваться стране, ответом всегда были сплочённость, единство, твёрдая воля к победе.

19 ноября Путин заявил, что Россия выйдет с победой из непростого времени благодаря своему народу. В феврале глава государства отмечал, что уровень единения в России потрясает его и гарантирует многонациональной, многоплановой и многоконфессиональной стране победу.