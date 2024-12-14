Москва, 14 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» внесла значительный вклад в оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII съезде ЕР в Национальном центре «Россия».

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей», — отметил он.

Путин также указал на то, что многие члены ЕР отправились на фронт. Он назвал это мужественным шагом, который достоин уважения.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Путин подчеркнул, что настроение бойцов, которые находятся на фронте, во многом зависит от того, в каком положении находятся их семьи. Значит от этого зависит и эффективность их работы, отметил президент.

На встрече с главами регионов РФ в сентябре глава государства назвал поддержку участников спецоперации и их семей не только служебным, но и нравственным долгом. Он призвал чиновников быть открытыми для честного диалога с людьми.