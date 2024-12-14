Москва, 14 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов партии «Единая Россия» за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета страны.

Kremlin.ru

«Хочу сказать спасибо всем, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России и на фронте, и в тылу», — заявил он на XXII съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия».

Глава государства также отметил вклад партийцев в оказание помощи военным, участвующим в спецоперации, и их семьям. По его словам, многие представители партии отправились на фронт добровольцами, что является мужественным шагом, достойным уважения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря глава государства подчеркнул, что Россия должна обеспечить себе все виды суверенитета. По его словам, достичь успеха невозможно, если полагаться на кого-то со стороны. Именно об этом говорилось в послании Федеральному собранию в начале года, а затем — в майском указе в виде национальных целей развития страны, добавил Путин.