Москва, 14 декабря, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Инициатива введения ежегодной выплаты 13-й пенсии крайне полезна, но вряд ли это случится в ближайшие годы, заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин корреспонденту ИА Регнум. По словам специалиста, такое решение потребует серьёзных дополнительных средств.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Госдуме сообщили о том, что в 2025 году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Рассказал об этом вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, добавив, что в проекте закона предлагается проводить выплаты пожилым людям ко дню рождения в размере их ежемесячной пенсии.

«Данная инициатива крайне интересна и полезна. Важно постоянно рассматривать разные варианты повышения качества жизни граждан. Но считаю маловероятным принятие решения о дополнительной 13-й пенсии в ближайшие годы, так как оно требует дополнительных бюджетных средств»,— заявил эксперт.

На 2025–2027 год запланировано, что из бюджета Социального фонда России на выплату страховых пенсий будет направлено соответственно: 11 трлн рублей, 11,7 трлн рублей и 12,5 трлн рублей, уточнил специалист. При этом для дополнительной выплаты 13-й пенсии нужно будет в 2025 году свыше 910 млрд рублей, в 2026 году — 980 млрд рублей, в 2027 году — уже свыше 1 трлн рублей.

«Однако если авторам удастся изыскать источники финансового обеспечения реализации данной инициативы, то решение может и будет принято. Также, на мой взгляд, есть смысл подумать о постепенном внедрении этого предложения»,— поделился мнением Балынин.

Появление разных предложений об утверждении дополнительных пенсий эксперт связал с тем, что этот вопрос касается свыше 41 миллиона россиян. По его словам, очевидно, что вопрос повышения качества жизни пенсионеров находится в фокусе активного внимания властей.

«Более того, хотел бы также обратить внимание, что повышение уровня пенсионного обеспечения заложено и в национальные цели развития Российской Федерации, обозначенные в указе президента России от 07 мая 2024 года»,— напомнил специалист.

Балынин отметил, что рост размеров пенсионных выплат будет способствовать повышению качества жизни пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что организовать выплаты 13-х пенсий на день рождения вряд ли получится. По её словам, ни в этом, ни в следующем году подобный законопроект не одобрят, так как механизм выплат страховой пенсии иной.

7 декабря в Госдуме рассказали, что работающим и неработающим пенсионерам выплатят проиндексированную пенсию уже в декабре текущего года. Отмечалось, что страховые пенсии проиндексируют на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, так как январские праздники 2025 года будут продолжительными, что может быть неудобно самим пенсионерам.