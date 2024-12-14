Тбилиси, 14 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Первые непрямые выборы президента Грузии, в ходе которых был избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший депутат парламента Михаил Кавелашвили, прошли без помех. Об этом 14 декабря заявил глава Центризбиркома (ЦИК) республики Георгий Каландаришвили.

ТАСС/ Патрин Александр

«Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», — заявил он в ходе брифинга по окончании голосования и подсчёта голосов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 декабря Кавелашвили избрали новым президентом Грузии. Для избрания ему нужно было получить 200 голосов, за него проголосовали 224 выборщика из 300. В выборах не участвовали представители оппозиции.

Ранее в этот же день пресс-спикер грузинского ЦИК Натия Иоселиани объявила президентские выборы в республике состоявшимися, потому что в них приняли участие более половины выборщиков.

Заседание коллегии выборщиков из 300 депутатов разных уровней, в ходе которого впервые в истории в истории республики главу государства выбирали не граждане, а специальное собрание, началось в 8:00 мск. На пост президента республики претендовал один кандидат — Кавелашвили.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили утром декабря демонстративно прошла возле здания парламента в Тбилиси, где в этот момент шли выборы. Она нес тала делать никаких заявлений, отметив, что «идёт на работу».

Накануне действующий президент страны снова заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда истекут её полномочия на занимаемом сейчас посту. Она добавила, что никуда не будет уходить.

Генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе 13 декабря извинился перед жителями Грузии за выдвижение возглавляемой им политической силой в 2018 году Зурабишвили на пост президента. По его словам, действующий глава республики «с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам».