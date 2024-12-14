Москва, 14 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, который арестован по делу о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны (МО), просил выпустить его из СИЗО, в том числе за участие в спецоперации. Об этом говорится в официальных судебных документах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Обвиняемый Есипов и его защитник-адвокат… с учетом указанных обстоятельств, а также сведений о личности Есипова, который имеет двоих малолетних детей, принимал участие в СВО, имеет награды… просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — привело выдержку из них «РИА Новости».

Гендиректор «Пикета» признал вину по уголовному делу и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря другой фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Вячеслав Портянников признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Его обвиняют по ч. 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере»). Портянников занимает пост директора по организационному направлению ООО «КонцептАвиапром».

В начале октября суд в Москве наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов. В суде решили, что арестованное имущество было приобретено и оформлено на близких лиц, чтобы скрыть его от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора.

Компания ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей за изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников спецоперации. По версии следствия, фигуранты дела приобретали на эти средства недвижимость и доли в пяти компаниях, а поставленные в ВС РФ бронежилеты не соответствовали требованиям контракта.

Главными фигурантами этого уголовного дела являются гендиректор Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко. Им всем вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). В начале октября стало известно, что Есипову и Антоновой также предъявили обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Всего по делу о бронежилетах для Минобороны проходят не менее девяти человек.