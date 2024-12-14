Москва, 14 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Россия желает президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве скорейшего возвращения в строй. Об этом 14 декабря заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Zuma\TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Думаю, что стабильность бразильской политической системы позволяет обеспечить всё необходимое для дальнейшего развития страны. Со своей стороны мы желаем президенту Луле выздоровления и возвращения в строй», — процитировало его ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, бразильский лидер поступил в больницу вечером 9 декабря с жалобами на головную боль. Он успешно перенёс трепанацию черепа. Операция потребовалась для удаления субдуральной гематомы, которая возникла, когда 19 октября да Силва упал у себя дома.

12 декабря прошла вторая операция после кровоизлияния в мозг. Состояние президента стабильное, и это позволяет надеяться на его быстрое восстановление, подчеркнул лечащий врач Роберту Калил. Операция была произведена, чтобы предотвратить дальнейшее кровоизлияние в мозг.

Ожидается, что Лула вернётся к своим обязанностям на следующей неделе. На период его госпитализации их выполняет вице-президент Жералду Алкмин. Так, он лично принял премьера Словакии Роберта Фицо.