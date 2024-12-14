Москва, 14 декабря, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила новую главу европейской дипломатии Каю Каллас с нервной и истеричной героиней голливудского фильма «Красота по-американски». Соответствующий пост она опубликовала в субботу, 14 декабря, в своём Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Так она прокомментировала заявление Каллас о том, что если Запад справится с Россией, то сразу решит много вопросов.

«Напоминает фрагмент фильма «Красота по-американски», где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом <…> и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы <…>. В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери», — написала Захарова.

По её словам, Запад сколько угодно может твердить о стратегическом поражении России, но завершится всё страшной драмой в их собственном кругу.

«У истерички-риэлтора в фильме ничего не выходит, она бьёт себя по лицу, мужа убивает сосед-нацист, дочка сбегает от всего этого ужаса», — добавила представитель МИД.

Также Захарова посоветовала Каллас вовремя выйти из русофобского угара.

Как передавало ИА Регнум, Каллас регулярно выступает с антироссийскими выпадами и призывами усилить санкции против РФ. В июне она предложила направить замороженные российские активы на помощь Украине. При этом в августе 2023 года стало известно, что её супруг Арво Халлик ведёт бизнес в России.

1 декабря 2024 года Каллас возглавила дипломатическую службу ЕС. В первый день на этом посту она допустила, что страны Европы могут направить свои войска на Украину.

В 2021 году Каллас, когда ещё была премьер-министром Эстонии, унизила тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель, резко одёрнув её за идею пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС. Инцидент произошёл на заседании Евросовета.