Москва, 14 декабря, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина 14 декабря опровергла информацию, что у неё есть гражданство Чехии. Она также объяснила, откуда могла появиться такая информация.

Belkin Alexey/Global Look Press Ирина Роднина

«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почётное звание — это не гражданство, а звание <…> А так столько всего пишут, что даже отследить всё это невозможно», — рассказала она изданию Sport24.

Роднина подчеркнула, что звание почётного гражданина не даёт никаких привилегий, этим никак нельзя воспользоваться. Фигуристке его присвоили за работу со спортсменами в Чехии.

Почётное звание Родниной в Чехии присвоили за то, что в 1995 году её ученики Радка Коваржикова и Рене Новотны победили на чемпионате мира.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роднину критиковали за то, что она долгое время жила в США. Депутат на это ответила, что спокойно относится к таким заявлениям, так как в той стране она только работала, и время было другое. Спортсменка подчеркнула, что жила в Москве, когда многие ещё не родились. До этого она заявила, что российская столица лучше подходит для жизни, чем Нью-Йорк.