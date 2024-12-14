Москва, 14 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В России разработали систему «Калинка», которая позволяет вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) Андрей Безруков.

Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

«До последнего времени вычисление безэкипажных катеров осуществлялось визуальным методом. После взаимодействия с АНО «ЦБСТ» было предложено усовершенствование этой работы за счёт системы поиска терминалов Starlink», — приводит его слова ТАСС.

По словам Безрукова, безэкипажные катера работают через эти терминалы, как и дроны «Баба-яга». Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить морской дрон, настигнуть его и поразить при помощи пулемёта.

«Калинка» устанавливается на гидроциклы, катера, вертолёты. Пеленгатор может использоваться и для вычисления стационарных узлов связи Starlink «на земле» в зоне СВО.

Безруков отметил, что уже налажено мелкосерийное производство «Калинки» и изделие проходит апробацию в боевых условиях.

Как передавало ИА Регнум 26 ноября, центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно провёл испытания нового беспилотного летательного аппарата с огнемётом «Горыныч 2.0». Новинку можно будет применять для поражения дронов, управляемых с помощью связи Starlink и оптоволоконного кабеля. Кроме того, «Горыныч 2.0» может быть использован для разминирования, повреждения оптоволоконных каналов связи и планового поджога поверхностей.

16 октября военные российской группировки «Днепр» применили в боевых условиях в Запорожской области противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» на роботизированной платформе. С помощью него солдатам армии России удалось приблизиться к позициям украинских формирований, чтобы обнаружить и обезвредить их артиллерию и позиции.