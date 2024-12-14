Москва, 14 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 800 тыс. Об этом 14 декабря сообщил Telegram-канал «Вести».

РИА Новости/ Алексей Даничев

«818 154 обращения поступило на «Прямую линию с Владимиром Путиным» по состоянию на 12:00 мск», — цитируется информация «Народного фронта».

Как сообщало ИА Регнум, в число наиболее популярных тем входят развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и соцвыплат. Также россияне присылают много вопросов касательно качества водопроводной воды.

11 декабря Путин отметил, что профильные ведомства уже приступили к реагированию на вопросы, поступающие к прямой линии. Он подчеркнул, что по результатам прямой линии будут незамедлительно поставлены задачи перед ведомствами, губернаторами и министерствами.

Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что детские вопросы нередко представляют просьбы о подарках к Новому году. По его словам, по объективным причинам все новогодние просьбы удовлетворить не представляется возможным. Тем не менее организация «Народный фронт» после мероприятия в течение года ведёт напряжённую работу по обработке каждого обращения, пояснил политик.

Прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.