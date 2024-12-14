Белград, 14 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Сербские власти не будут вводить санкционные меры в отношении России из-за ожидающегося введения США ограничений против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) (56,15% «Газпром нефть» и «Газпром»). Об этом 14 декабря сообщил президент Александр Вучич.

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По словам Вучича, он не исключает возможности того, что Вашингтон мог бы отказаться от санкций против NIS в случае введения Сербией санкций в отношении России, однако у него нет доказательств этого.

«Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы», — сказал он в эфире национального телеканала.

Сербский лидер отметил, что Белград в течение трёх лет проводил принципиальную, серьёзную и ответственную политику с соблюдением принципов международного права и Устава ООН, а также выступая за мир и не вводя санкции против России.

«Сделаю всё от меня зависящее, чтобы этого не делать и не менять свою политику», — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что ограничения против NIS могут ввести уже 1 января 2025 года, а потому Сербии необходимо вести переговоры с Россией и США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вучич рассказал, что США через несколько дней могут ввести санкции против NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти». По его словам, Сербии нужно провести переговоры с РФ, может ли быть снижена российская доля до менее чем 50%.

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов ранее заявил, что София может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне санкций США.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин 6 декабря рассказал об увеличении Белградом закупки газа из России, данное решение касается только зимнего периода, и позднее страны планируют заключить новое соглашение. Он добавил, что уверен в отсутствии разногласий по этому вопросу, однако существует вероятность возникновения сложностей с оплатой поставок.