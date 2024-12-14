Херсон, 14 декабря, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) севернее Херсона. Об этом 14 декабря сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Александр Полегенько / ТАСС

Ранее сам губернатор региона Владимир Сальдо опубликовал в Telegram-канале предупреждение об авиационной опасности. Он уточнил, что оперативные службы региона привели в повышенную готовность. Глава Херсонской области попросил жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Херсонской области, из-за чего один человек погиб, двое получили ранения. Транспорт въезжал в Голую Пристань. Украинская армия использовала для атаки два FPV-дрона.

6 декабря украинские военные дронами-камикадзе нанесли удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алёшки Херсонской области. В результате погибли три мирных жителя, ещё трое получили ранения и были отправлены в реанимацию в очень тяжёлом состоянии.

26 ноября ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Новой Каховке Херсонской области. Погибли четыре человека, семеро пострадали.