Москва, 14 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным постановление Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию российской армии. Об этом говорится в карточке дела.

Михаил Терещенко/ТАСС Анастасиия Ивлеева

«Оставить постановление (решение) без изменения, а жалобу/протест без удовлетворения», — указано на сайте суда о результатах рассмотрения обращения.

В материалах дела говорится, что Ивлеева на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разметила пост, дискредитировавший российскую армию. Сторона защиты пыталась доказать её невиновность, ссылаясь на истечение срока давности привлечения к административной ответственности. Заседание по рассмотрению апелляции прошло 27 ноября.

Как передавало ИА Регнум, административный протокол о дискредитации российской армии на Ивлееву составили 16 апреля. В том же месяце суд признал её виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штраф за это нарушение в размере 50 тыс. рублей.

Ивлеева на заседаниях суда не присутствовала, её интересы представлял адвокат. Она не признала вину и в мае обжаловала штраф.

Отец блогера Вячеслав Ивлеев при этом заявил ИА Регнум, что она никогда не дискредитировала ВС РФ. Он также возмутился, что после «голой» вечеринки началась несправедливая травля дочери, и заявил, что не позволит никому «тявкать» на неё.

Скандальную славу Ивлеева приобрела после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», которая прошла в декабре 2023 года. Блогер выступила организатором мероприятия. Когда общественность возмутилась, она несколько раз принесла публичные извинения.

Ряд знаменитостей из числа участников вечеринки также извинились. Тем не менее кадры с ними вырезали из новогодних телепрограмм, а концерты отменили или перенесли. Работа «Мутабора» приостановлена.