Курск, 14 декабря, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили свыше 40,4 тыс. человек. Об этом 12 декабря сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортёров, 1253 боевые бронированные машины, 1131 автомобиль», — заявили в ведомстве.

Российские военные уничтожили 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 американских HIMARS и шестьMLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин.

Также украинская армия лишилась 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум 14 декабря, подразделения Росгвардии и Минобороны РФ совместно уничтожили свыше 30 бойцов украинских формирований и три их опорных пункта в курском приграничье. Бойцы Росгвардии обеспечили прикрытие и сопровождение расчётов реактивных систем залпового огня армии России.

Двумя днями ранее российские военные освободили Новоивановку в приграничных районах Курской области. Также были нанесены удары по позициям ряда бригад ВСУ у Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского и Свердликово.