Москва, 14 декабря, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В Москве задержали гражданина США, находящегося в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что 74-летнего Брайана Букера Нельсона задержали в ТиНАО 12 декабря. На территории России он находился законно, но на родине его объявили в розыск по делу о мошенничестве.

Информация передана американской стороне.

По данным из США, он не сообщил о своих счетах в Швейцарии и Панаме, а также не уведомил о своих доходах, полученных от этих счетов.

Как передавало ИА Регнум 12 декабря, в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа задержали двух иностранцев с оружием и шпионским набором для изменения внешности. При обыске у них дома нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола оружия, пристрел с лазерным прицелом, 27 сим-карт. Также была обнаружена накладная лысина и набор контактных линз для смены цвета глаз. Дело возбудили о незаконном хранении оружия.