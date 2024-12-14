Москва, 14 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за сутки более 200 боевиков в приграничных районах Курской области. Об этом 14 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что также за это время украинские военные лишились танка, американской боевой машины пехоты Bradley, боевой бронированной машины, семи автомобилей, двух артиллерийских орудия, миномёта и станции радиоэлектронной борьбы

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Вооружённые силы России освободили село Новоивановка в курском приграничье. Они также нанесли удары по позициям ряда бригад украинских боевиков у Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского и Свердликово.

Российские военные 11 декабря освободили сёла Дарьино и Плёхово в Курской области. Ими также был поражены позиции нескольких бригад ВСУ в районах Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.

Пере этим в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ взяли в плен около 500 украинских боевиков за период их нападения на приграничье Курской области с начала августа.