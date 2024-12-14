Донецк, 14 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Смена командующего группировкой Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Донецк» Александра Луценко является символичной, потому что она связана с тяжёлым положением украинских формирований на фронте. Об этом 14 декабря заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Социальные сети Александр Луценко

«Срочная смена командующего группировкой ВСУ «Донецк» символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжёлое положение, сложившиеся для украинских боевиков на красноармейском и кураховском направлениях», — процитировало его слова «РИА Новости».

Рогов отметил, что назначение на этот пост Александра Тарнавского можно сравнить со сменой шила на мыло, добавив, что спешная отставка Луценко связана с прорывом российских военных к Красноармейску и окружением частей украинской армии в районе Курахово.

Как передавало ИА Регнум, депутат Рады Марьяна Безуглая 13 декабря сообщила об отставке Луценко с должности командующего группировкой «Донецк». По её словам, такое решение связано с провалами обороны на всём покровского (красноармейском) и кураховском направлениях.

По данным украинских СМИ, назначенный на место Луценко Тарнавский в 2023 году руководил главной частью так называемого украинского «контрнаступления» ВСУ, которое не принесло Киеву никаких успехов. Российская сторона отмечала, что летний «контрнаступ» украинских формирований обернулся полным провалом и огромными потерями.