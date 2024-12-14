Пермь, 14 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов после болезни не вышел в полуфинал спринта свободным стилем на 3-м этапе Кубка России в Пермском крае.

Павел Бедняков/РИА Новости

По итогам гонки он занял лишь пятое место. В полуфинал из забега прошли Андрей Краснов и Сергей Забалуев, занявшие первое и второе места.

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов вышел в полуфинал с первого места в своём забеге.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Большунов, выступавший за сборную Архангельской области, перешёл в сборную Республики Татарстан. 1 декабря на этапе Кубка России в Хакасии в лыжника врезался дрон. Коптер задел ногу и лыжную палку спортсмена. Столкновение с роботом, впрочем, не помешало ему добраться до финиша. Он занял девятое место.

Спустя два дня президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов пройдёт дополнительное медицинское обследование из-за проблем со здоровьем. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил в беседе со спортивным каналом, что, «по всем ощущениям, что‑то мешает организму Александра работать в полной мере».