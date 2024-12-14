Москва, 14 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Школьницам, избившим сверстницу в подмосковных Котельниках, грозит до семи лет колонии. Об этом 14 декабря заявил юрист Михаил Салкин.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«В отношении подростков может быть возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ [хулиганство], за которое грозит наказание до семи лет лишения свободы. Но к ответственности они будут привлечены только в случае, если достигли 14-летнего возраста», — пояснил Салкин изданию News.ru.

По его словам, даже если пострадавшая действительно нарушала школьный порядок, это не является основанием для применения насилия.

Одна из учениц школы рассказала «РИА Новости» про участницу избиения. По её словам, они вместе ходили в театральную студию, откуда её выгнали за неадекватное поведение, так как она всегда провоцировала конфликты.

А по словам мамы пострадавшей, главная в компании агрессоров уже несколько лет состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 декабря в школе № 2 в подмосковных Котельниках девочки-подростки 14 и 15 лет закрыли свою жертву — 14-летнюю Валерию (имя изменено) в туалете, унижали, оскорбляли и наносили побои, попутно снимая всё на видео. По словам учеников школы, зачинщицами избиения являются две школьницы — Александра и Анастасия (имена изменены), в избиении также участвовали ещё три девочки. Все пять учениц уже исключены из образовательного учреждения. Валерию госпитализировали с сотрясением головного мозга и направили к нейрохирургу.

По словам учеников, директор школы Светлана Фролова заставила всех причастных удалить видео с телефона и не хотела сообщать о произошедшем в полицию. Кроме того, сестра избитой девочки пожаловалась, что никто из учителей не отреагировал на просьбы о помощи — преподаватели отказались останавливать расправу, сославшись на то, что не могут уйти с урока. 13 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности.