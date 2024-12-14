Москва, 14 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по трём складам беспилотников украинских формирований. Об этом 14 декабря рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Конашенков добавил, что также российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

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