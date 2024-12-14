Москва, 14 декабря, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 декабря провёл встречу с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарёво. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Евгений Биятов/POOL/ТАСС

"В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - указано в сообщении.

Иные детали беседы двух политиков не проводятся.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 ноября российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом. В ходе проведённых переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Казахстан надёжным стратегическим партнёром и союзником России в очень непростое время. Путин, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран развиваются самым динамичным, самым лучшим образом.

Путин и Такоев также подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. Кроме этого, президенты России и Казахстана вместе нарисовали на полотне мост дружбы между двумя странами.

Позднее российский лидер положительно оценил прошедший визит. Он отметил, что Казахстан является не просто союзником и надёжным партнёром России, а под руководством Токаева успешно развивается, показывая стабильный очень устойчивый и надёжный рост.