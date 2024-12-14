Москва, 14 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Именно мессенджер Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, так как шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности, заявил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин вразговоре с ИА Регнум. Депутат также сообщил, что распространение запрещённого контента в мессенджере не регулируется, а крупные штрафы за нарушения копятся уже более двух лет.

Global Look Press

13 декабря в Роскомнадзоре заявили, что доступ к мессенджеру Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

«Мошенники чаще всего выбирают именно этот мессенджер для своих схем. Viber позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности. Простота регистрации через номер телефона делает его удобным инструментом для быстрого создания новых учётных записей, что позволяет злоумышленникам легко менять профили и номера для новой волны атак»,— рассказал Немкин.

По словам депутата, иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами. Эксперт добавил, что шифрование сообщений в Viber позволяет минимизировать риск перехвата переписки, что делает этот канал удобным для такого рода операций. И в этом случае жертвами чаще всего становятся подростки.

«Кроме того, Viber даёт возможность использовать звонки и видеосвязь, сохраняя при этом высокий уровень конфиденциальности. Это позволяет потенциальному вербовщику установить личный контакт, не раскрывая своего настоящего местоположения или личности»,— заявил депутат.

Немкин уточнил, что распространение запрещенного контента в Viber не регулируется. По его словам, мессенджер неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию. Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, и они до сих пор не оплачены, подчеркнул депутат. Мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая фейки об СВО.

«В России уже есть большое количество аналогов, которые четко соблюдают требования российского законодательства. Так что пользователи не заметят ухода мессенджера — скоро о нем все забудут. Если он, конечно, не решит исправить ошибки и работать дальше с соблюдением наших законов»,— заключил специалист.

Ранее сообщалось, что вопросы к работе Viber возникали на протяжении нескольких лет. Так, в 2017 году россияне сообщали, что получают через мессенджер предложения купить наркотики, а также инструкции о том, как в Сети купить запрещённые вещества.

В июне 2022 года власти ЛНР и ДНР временно ограничили работу Viber из-за использования мессенджера для информационной и психологической войны, а также для распространения вирусов и других вредоносных программ. Примерно через год Viber впервые оштрафовали в России на 1 млн рублей за отказ удалить в группах мессенджера фейки о специальной военной операции.

13 марта 2024 года Таганский суд снова оштрафовал Viber за публикацию запрещенного контента. В этот раз на 800 тысяч рублей. В августе 2024 года «Известия» сообщили о новом способе мошенничества через мессенджер — мошенники начали подделывать в Viber вызовы с номера Сбербанка.

В ноябре стало известно, что Украина начала использовать именно этот мессенджер для своей террористической деятельности. Киевский режим запустил бот в Viber, через который предлагалось помогать украинским спецслужбам. При этом, по последним данным, только в 2024 году мошенники обманули россиян через Viber на общую сумму в 5 млрд рублей.