Москва, 14 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Российский морпех рассказал, как в Курской области взял в плен душевнобольного мужчину, которого насильно мобилизовали в Вооружённые силы Украины (ВСУ) и отправили в штурмовики. Об этом 14 декабря сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Алексей Майшев/РИА Новости

Как рассказал боец, 49-летнего Дмитрия Игнатенко обнаружили в блиндаже, он вжимался там в стену и перебирал руками землю, постоянно покачиваясь в разные стороны. Морпех решил, что солдат контужен. Но скоро он понял, что это не контузия, а также услышал шёпот украинца, который говорил, что не хочет воевать.

После осмотра Игнатенко военный вспомнил голливудский фильм «Человек дождя», где главный герой страдал расстройством аутистического спектра.

«Я был в шоке, я понял, что это больной человек», — признался морпех.

Со слов ещё одного украинского военного Виталия Мухина, он встретил Игнатенко в российском плену и давно знаком с ним. По его словам, он с детства страдает психическим расстройством. Его похитили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в городе Знаменка Кировоградской области в июле 2024 года и отправили в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и забросили в приграничье Курской области.

«Он очень плохо говорит, долго думает, и прежде чем что-то сказать, он прокручивает это в голове, шёпотом про себя проговаривает, потом повторяет. От этого кажется, что он разговаривает сам с собой. Как эти нелюди могли забрать его вообще?» — удивляется Мухин.

Тогда на той позиции взяли в плен трёх украинцев, которых двое морпехов стали конвоировать в тыл. ВСУ атаковали сдавшихся сослуживцев FPV-дроном, в результате чего пленный Игорь Хоменко погиб, Игнатенко получил 24 осколочных ранения, пострадал и третий. Группу в итоге спасли российские медики.

Как передавало ИА Регнум, в мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам местных военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе.

В ноябре депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и руководитель медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова подчеркнула, что все мужчины должны оказаться на фронте. Она добавила, что сейчас некоторые рассчитывают «за 5–10 тыс. долларов откупиться», уехать из страны или «переплыть Тису».

На Украине с 1 января следующего года всех мужчин в возрасте 18–25 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.