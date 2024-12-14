Бангкок, 14 декабря, 2024, 11:57 — ИА Регнум. При взрыве на благотворительной ярмарке Красного Креста в северо-западной таиландской провинции Так не менее четырёх человек погибли и свыше 40 были ранены. Об этом 14 декабря сообщила газета Thairath.

Peerapon Boonyakiat/Global Look Press

По информации издания, взрыв на мероприятии прогремел вечером 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении преступления двух подростков-каренов в возрасте 16 и 17 лет.

Отмечается, что два человека умерли на месте и ещё двое скончались позднее от полученных ран в медучреждении.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября у железнодорожного вокзала в городе Кветте в Пакистане прогремел взрыв. В результате теракта 24 человека погибли и 53 получили ранения. Отмечалось, что взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.