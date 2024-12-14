Белгород, 14 декабря, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В белгородском посёлке Майский в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом погиб девятилетний ребёнок. Об этом 14 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких… Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика», — написал он в Telegram-канале.

Также ранения получили мать и её второй семимесячный малыш, также находившиеся в доме в момент атаки. Отец семейства не пострадал. Девочку с контузией скорая доставит в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Им будет оказана вся необходимая помощь.

В самом доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме разбились окна, посекло забор и ворота.

Гладков добавил, что над Белгородским районом средства ПВО сбили несколько дронов. В селе Репное у дома пробита кровля и повреждено остекление. Оперативные службы прибыли на места инцидентов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря в Белгородской области в результате ночной атаки украинского дрона погиб боец самообороны. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах, подчеркнул Гладков.

Российские средства ПВО за ночь 13 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников. Пять беспилотников были перехвачены и сбиты над Курской областью, ещё четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой областью.