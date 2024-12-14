Москва, 14 декабря, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Организовать выплаты 13-х пенсий на день рождения маловероятно. Об этом 14 декабря заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

По её словам, ни в этом, ни в следующем году подобный законопроект не одобрят, так как механизм выплат страховой пенсии иной. Для её получения нужен стаж, пенсионные коэффициенты.

«Формируется пенсия из тех взносов, которые мы, работающие, вносим через Социальный фонд России через работодателя. Из наших взносов формируется пенсионный кошелёк. Он рассчитан строго с учётом всех параметров, которые предлагает пенсионный бюджет, то есть рассчитан на страховую пенсию, по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальную пенсию по тем же параметрам», — процитировала парламентария Lenta.ru.

Так как у государства есть и другие обязательства по поддержке граждан, выделение средств для 13-й пенсии может создать дисбаланс, уверена Бессараб.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров намерены внести на рассмотрение в Госдуму в следующем году. Парламентарий уточнил, что выплата предусмотрена для всех категорий пенсионеров, её предлагается приурочить к дню рождения каждого конкретного пенсионера. Размер выплаты предложено приравнять к ежемесячной пенсии гражданина на момент получения.

7 декабря в Госдуме рассказали, что работающим и неработающим пенсионерам выплатят проиндексированную пенсию уже в декабре текущего года. Отмечалось, что страховые пенсии проиндексируют на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, так как январские праздники 2025 года будут продолжительными, что может быть неудобно самим пенсионерам.