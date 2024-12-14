Москва, 14 декабря, 2024, 11:36 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции без вести пропал Александр Андреев, предполагаемый сообщник фигурантов уголовного дела о хищениях при возведении секретных бункеров Минобороны. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Станислав Красильников/РИА Новости

По данным издания, изначально дело о растрате и мошенничестве в особо крупном размере поступило в суд в отношении трёх человек, включая Андреева. Однако в марте инстанция вернула дело в прокуратуру, поскольку одному из фигурантов не выдали копию обвинительного заключения. Позже дело вернули в суд, но уже без обвинения Андреева.

Основными обвиняемыми стали бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев, получивший три года колонии, и экс-замгендиректора ООО «Атлас» Дмитрий Пипко, осуждённый на семь лет. Приговор им был вынесен в пятницу, 13 декабря. Судебный процесс шёл в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Андреев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине, где и пропал без вести.