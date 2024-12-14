Москва, 14 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь 14 декабря уничтожили над российскими регионами 37 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что наибольшее количество дронов сбили над Курской областью и Краснодарским краем — по 12 штук. Семь беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, пять над Орловской областью и один над акваторией Азовского моря.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки украинских беспилотников на Орловскую область произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Позднее пожарные его локализовали. Осколками сбитых дронов было повреждено остекление нескольких частных домов. Никто из жителей не пострадал.

14 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах региона перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. По данным губернатора края, пострадавших в результате атаки нет.

Днём 13 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили дрон украинских формирований в небе над территорией Крыма.