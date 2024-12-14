Москва, 14 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Глава АНО «Цифровые платформы» эксперт Арсений Щельцин в беседе с «Лентой. ру» рассказал о схемах, которые могут применять аферисты перед Новым годом.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, мошенники могут использовать то обстоятельство, что часть россиян получают в конце года выплаты.

«Первое, обычно в Новый год с 1 января вступают в силу различные законы. Второе, на конец года планируются выплаты локальным группам населения. Мошенники могут использовать эти тезисы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным, нестандартным, необычным. И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан», — предупредил специалист.

Он порекомендовал всегда подвергать сомнению любые нестандартные предложения, которые содержат эффект неожиданности и требуют срочного принятия решения.

«Человек под натиском этих моментов выключает в себе какую-либо рассудительность, желание взять паузу, подумать, посоветоваться. Бывает, мошенники специально говорят о том, что в рамках какого-то процесса, наоборот, нельзя никому об этом рассказывать. Поэтому человек находится в этот момент в вакууме информационном и принимает неправильное решение», — подчеркнул Щельцин.

Как передавало ИА Регнум, в последние месяцы мошенники в России активно используют схему обмана, при которой создают виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения. Уточняется, что при этой схеме мошенничества злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками сотового оператора, заявляя о якобы необходимости продлить договор на обслуживание номера телефона, для чего убеждают установить мобильное приложение оператора.

12 декабря стало известно, что мошенники создали новую схему обмана в Telegram: они предлагают от лица крупных компаний заработать деньги, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине. Пользователю в первый день действительно переводят немного денег за выполненную работу и предлагают «сотрудничать» дальше. В случае согласия жертвы ей поступает задание выкупить некий товар в онлайн-магазине с обещанием вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. После перевода им денег мошенники исчезают.