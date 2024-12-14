Тбилиси, 14 декабря, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили утром в субботу, 14 декабря, демонстративно прошла возле здания парламента в Тбилиси, который сейчас выбирает нового главу республики.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

По информации «РИА Новости», действующий грузинский президент прошла по проспекту Руставели в сопровождении охранников и не стала делать никаких заявлений, ответив на вопросы представителей СМИ, что «идёт на работу». Она направилась в президентский дворец Орбелиани.

Участники протестной акции, собравшиеся возле здания парламента, встретили появление Зурабишвили аплодисментами.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед жителями республики за выдвижение возглавляемой им политической силой Зурабишвили на пост президента в 2018 году. По его словам, действующая глава республики «с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам».

Ранее в этот же день действующий президент Грузии вновь заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда её полномочия на посту главы республики закончатся. Зурабишивили уточнила, что никуда не уйдёт.

В субботу, 14 декабря, нового президента Грузии впервые в истории республики выберут не в ходе всенародного голосования, это сделает избирательная коллегия парламента. На пост главы республики выдвинут один кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» — депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили. Оппозиционные партии после проигрыша на выборах отказались работать в парламенте, поэтому конкурентов у Кавелашвили нет.