Волгоград, 14 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области с 2025 года ограничат возможность привлекать к работе в отдельных сферах мигрантов, работающих по патенту. В их числе образование, здравоохранение и другие. Соответствующее постановление 13 декабря подписал губернатор региона Андрей Бочаров.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Как пояснили в областном комитете по труду и занятости населения, решение принято в целях сбалансированного развития регионального рынка труда и повышения конкурентоспособности местных соискателей», — указано в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что новая система призвана упорядочить процесс привлечения мигрантов и делать акцент на высококвалифицированных иностранных специалистах, как правило, работающих по заявке работодателя и трудовой визе.

В список направлений помимо уже упомянутых включили деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, торговлю оптовую и розничную, включая продажу автомобилей и мотоциклов, предоставление продуктов питания и напитков, работу курьером, охоту на диких животных и предоставление услуг в этой области.

Как сообщало ИА Регнум, с 2025 года в Омской области мигранты не смогут работать в ряде сфер, в том числе в торговле, на производстве продуктов питания и лекарств, в здравоохранении. Также иностранным специалистам с трудовыми патентами запретят работать в таких сферах, как пассажирские перевозки, образование, социальные услуги, охота.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков 14 октября заявил, что планируется изменить систему привлечения мигрантов к работе, действующую в стране. По его словам, система выдачи патента неактуальна. Работодатели тратят деньги на обучение и медобследование мигрантов без гарантии, что они останутся работать. Часть затрат следует переложить на мигрантов, которые должны будут за свой счёт пройти обучение, медицинские обследования и собрать документы у себя на родине.