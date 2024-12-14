Москва, 14 декабря, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ начала проверку в отношении правнучки советского лидера Никиты Хрущёва Нины на предмет ведения шпионской деятельности. Об этом 14 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

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Утверждается, что прокуроры заинтересовались её высказываниями, на которые ранее обратили внимание члены движения «Зова Народа». Хрущёва неоднократно осуждала проведение специальной военной операции и рассуждала о развале России.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября члены движения призвали проверить высказывания Нины Хрущёвой на экстремизм и признать её иностранным агентом. Обращения были поданы в Генпрокуратуру и Минюст РФ.

После возникшего резонанса в екатеринбургском «Ельцин-центре» отменили запланированное на 26 ноября выступление Нины Хрущёвой. Там отметили, что мероприятие не состоится по техническим причинам. Хрущёва должна была представить свою книгу о своём прадеде «Никита Хрущёв. Вождь вне системы».

Нина Хрущёва с 1991 года живёт в США, она профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.