Тверь, 14 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) подал в суд на главу минкультуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены концерта коллектива в ноябре. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT.

Global Look Press

По его информации, 13 ноября группа «Звери» должна была выступить в тверском спорткомплексе «Юбилейный», однако мероприятие отменили. Как заявила министр культуры области Глинка, поводом стала неоднозначная позиция артиста по Украине.

Билык в своём иске в Арбитражный суд Тверской области потребовал признать решение об отмене выступления незаконным, опровергнуть слова о неоднозначности позиции певца и взыскать 100 тыс. рублей судебных расходов.

Также он указал, что формулировка о неоднозначности позиции не является юридическим обоснованием, к тому же певец ездил в зону СВО, где выступал для российских бойцов.

Как передавало ИА Регнум 11 декабря, фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул 165 млн рублей организаторам за отменённые концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления в московских «Лужниках» и на петербургской «Газпром Арене», которые были запланированы на осень 2023 года, не состоялись. Причём на тот момент музыкант уже получил авансы за них. Эти деньги Шнуров возвращать поначалу не хотел, но арбитражный апелляционный суд взыскал с него авансы в размере 140 млн рублей и проценты в 25 млн.