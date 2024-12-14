Москва, 14 декабря, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Подразделения Росгвардии и Министерства обороны РФ совместно уничтожили свыше 30 боевиков украинских формирований и три их опорных пункта в приграничных районах Курской области. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Росгвардии.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что росгвардейцы продолжают выявлять и уничтожать в курском приграничье замаскированные позиции живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Совместно с подразделениями Минобороны России в ходе огневого налета уничтожено более 30 боевиков ВСУ, техника и вооружение противника. В результате комплексного применения FPV-дронов, танка и артиллерии огневая группа спецназа Росгвардии уничтожила три опорных пункта и два расчёта АГС противника, а также точными сбросами боеприпасов с БПЛА уничтожены 120-мм и 82-мм миномёты с боекомплектом», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что бойцы Росгвардии обеспечили прикрытие и сопровождение расчётов реактивных систем залпового огня армии России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря российские военные освободили Новоивановку в приграничных районах Курской области. Также были нанесены удары по позициям ряда бригад ВСУ у Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского и Свердликово.

ВС России 11 декабря освободили сёла Дарьино и Плёхово в приграничье Курской области. Они также нанесли удары по ряду бригад украинских формирований около Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах рассказали, что армия России взяла в плен около 500 украинских боевиков за время их вторжения в приграничные районы Курской области с начала августа.