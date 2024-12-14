Донецк, 14 декабря, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Снайпер группировки войск «Запад» Вооружённых сил России с позывным Миха в течение недели лежал в снегу и обморозил ноги, однако не оставил позицию, с которой прикрывал пехотинцев, штурмовавших позиции украинских формирований на краснолиманском участке фронта. Об этом 14 декабря рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» Западной группировки с позывным Каспер.

«Наши (снайперские — Прим. ред.) пары выдвигались в составе пехоты для усиления. Снайперская пара выдвинулась и находилась на «лёжке» (замаскированная позиция снайпера — Прим. ред.) около недели, и вот наш снайпер отморозил себе ноги», — привело его слова «РИА Новости».

Врио командира пояснил, что это произошло в декабре, когда ночью шёл снег с дождём и стояла слякоть. Каспер уточнил, что, несмотря на полученное обморожение, снайпер выполнил боевую задачу и только после этого попал в госпиталь.

«На боевом задании получил обморожение, попал в госпиталь. После длительной реабилитации в течение 11 месяцев — вот, снова здесь, но уже только в другом подразделении», — заявил сам снайпер.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что единство и твёрдая воля к победе заложены у россиян в национальном характере. Он отметил, что с какими бы тяжёлыми испытаниями ни сталкивалась Россия, её народ отвечал на это сплочённостью, единством и твёрдой волей к победе.

В ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 декабря Путин назвал «бронежилетом России» характер, мужество, героизм и сплочённость российского народа. Российский лидер также обратился к получившим награды, уточнив, что такие люди вносят огромный вклад в укрепление всех составляющих, двигающих Россию вперёд.